獸醫很辛苦，要瞭解各種動物習性，也要和牠們當朋友！菜鳥獸醫師面對型態、習性變化多端的野生動物，許多教科書沒有教、或實習課沒經歷過的狀況，究竟該怎麼辦?獸醫師連振曄因為從小喜歡動物，求學時從營養轉到獸醫系，終於如願地進入台北市立動物園，但說起擔任獸醫師的工作日常，他竟不諱言的說有點後悔！？

連振曄醫師剛到動物園上班時，跟著前輩觀察、治療大象，既興奮又恐懼。（台北市立動物園提供）

連振曄民國88年進入動物園，從獸醫助理做到資深獸醫師，開始執行醫師任務時，第一個分配到的是亞洲熱帶雨林區的動物，問他有沒有熱愛這份工作，他說：「其實有一點後悔，因為看到都是生病的、怕你的、討厭你的動物，我喜歡動物都是健健康康的。」

連振曄醫師支援大貓熊「圓圓」健檢。（台北市立動物園提供）

體型壯碩的大象也會腳痛、牙痛、肚子痛…，連振曄剛到動物園上班時，跟著前輩觀察、治療大象，既興奮又恐懼，做一個菜鳥獸醫師，從沒想過這種龐然巨獸的醫療，有一天會交付到自己的身上。在大象沒有進行動物訓練前，治療大象必須冒著一定的風險，想要在大象身邊進行醫療，幾乎是不可能的任務，雖然連振曄接手時，大象醫療訓練已經有一定的成果，但聰明的大象看到獸醫師，還是會抱持著戒心。

喜歡動物的連振曄醫師（右一）當初報考動物組，因為這樣就可以天天和動物在一起（長頸鹿治療）。（台北市立動物園提供）

連振曄表示，必須先跟大象做朋友，醫病關係才走得下去，因此配合大象作息時間，一有空便帶著大象喜愛的食物往象舍跑，漸漸發現大象對他的態度改變了，也盡量抽空參與保育員訓練大象的課程，並在平日訓練中加入如量血壓、直腸觸診、打針等動作，希望必要時能在大象緊迫最小的狀況下進行醫療。

連振曄醫師從沒想過大象的醫療，有一天會交付到自己的身上（大象修蹄）。（台北市立動物園提供）

訓練成果去年終於派上用場，由於亞洲象「友愷」兩側換牙時間有落差，單側舊牙掉了新牙卻沒有立刻補位，保育員發現「友愷」行為異常，不吃最愛的飼料、行為也變得焦躁不安。連振曄研判應該是肚子痛，但到隔天都沒有排便，確診是台北動物園有象以來，首次遇到的大象腸阻塞，還好平時有進行直腸觸摸的訓練，在保育員的協助下，連振曄醫師戴上長手套，將手伸進「友愷」的直腸，整整灌了數十公升的生理食鹽水，半夜「友愷」終於排出了一顆比平常重12倍的超級大糞便，之後食慾、精神也漸漸恢復，終於讓連振曄放下心中的擔憂。

連振曄表示早期大象沒有進行動物訓練前，治療大象必須冒著一定的風險。（台北市立動物園提供）

喜歡動物的連振曄當初是報考動物組，因為這樣就可以天天和動物在一起，但因為學的是獸醫，履歷被轉到獸醫室，面對討厭、不喜歡他的動物要調適心理，但「象醫師」連振曄表示：「我會秉持愛動物的這顆心，繼續為這群無法說話但是很聰明的傢伙(大象)的健康繼續努力」。

(中時電子報)