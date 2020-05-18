海巡指出，從檢舉人所提供的畫面可看到，「穿藍衣婦女站在沙灘邊直接伸手抓海龜，受驚擾的海龜急忙擺動前肢引起水花」。(海巡署南部分署提供／謝佳潾屏東傳真)

海巡指出，從檢舉人所提供的畫面可看到，「穿藍衣婦女站在沙灘邊直接伸手抓海龜，受驚擾的海龜急忙擺動前肢引起水花」。(海巡署南部分署提供／謝佳潾屏東傳真)

「她直接把整隻海龜抓起來！」離島小琉球17日又傳海龜遭騷擾事件，海巡獲報有遊客在美人洞的沙灘騷擾海龜，且檢舉民眾還附上影片清楚拍下她伸手抓海龜，影片中直見海龜受驚擾不斷掙扎，可憐模樣令人同情又氣憤；海巡在獲報後不久逮獲戲龜婦女，訊後依違反野生動物保育法送辦。

海巡指出，從檢舉人所提供的畫面可看到，「穿藍衣婦女站在沙灘邊直接伸手抓海龜，受驚擾的海龜急忙擺動前肢引起水花」。

海巡表示，小琉球安檢所受理報案後，立即前往事發附近沙灘比對追查，最後在案發沙灘發現疑似影片中騷擾海龜的民眾，隨即將她帶回實施筆錄訊問，而經偵訊後，全案依違反野生動物保育法第18條函送屏東地方檢察署偵辦。

海巡強調，從數月前發生多起觸摸海龜，到近期4月份遊客腳踩海龜等案件，每一涉案的民眾最後都被處以數十萬元以上的罰金，請民眾勿再以身試法。

海巡說，依據野生動物保育法第18條規定，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺，違者可處1年以下有期徒刑、拘役或併科6萬以上30萬以下罰金；因而導致野生動物死亡者，可處2年以下有期徒刑、拘役或併科10萬元以上50萬元以下罰金。

(中時 )