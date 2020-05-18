前立法院長王金平今（18）日上午參加故前省議會議長劉炳偉公祭，媒體詢問何時對高雄市長韓國瑜罷免投票表態，王金平表示，之前已經說過，一切都還在變化當中，看情勢發展再作決定。

媒體追問是否支持韓國瑜呼籲不要去投票？王金平說，尊重他的想法和作法，看情勢發展。

(中時 )