屏東縣一名藍姓中校退役後，遭大陸情治單位色誘當共諜，2018年3月遭高雄高分檢於農曆年前搜索住處，扣獲隨身碟等物，檢方懷疑他多次向對岸交付我公務資料，並接觸久未連絡的軍中袍澤發展組織，屏東地院審理後，認為藍男僅交付過一次非機密資料給予對岸，且犯行超過10年，10年來並未有後續犯行且坦承犯罪，因此判刑2年3月，予以緩刑5年，仍可上訴。

曾在陸勤部、國防管理學院服役的藍姓退役中校，退伍後前往大陸做生意，遭大陸情治單位盯上，透過提供美色及飲宴手段吸收，安排他進入東莞某紡織廠擔任經理，每月可領新台幣9萬元。

事後藍男受命返台接觸服役時的學弟與同袍，卻因退役過久，無法找到牽線人，就遭憲兵隊逮捕。

屏東憲兵隊1年前接獲檢舉，指藍男因性喜漁色，退役後被對岸色誘後當共諜。經報請高雄高分檢指揮，當時藍男已搬回屏東，並透過以前的軍中袍澤，意圖想認識其他軍職對象，幸好都並未實際接觸成功。屏東地院經審理後，將其判處2年3月，並予以緩刑5年，仍可上訴。

(中時電子報)