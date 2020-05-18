根據投信投顧公會資料統計，截至今年4月底為止，投信整體基金規模為3兆9274億元，較3月增加1846億元，增幅約4.93%，扭轉連續兩個月下滑的情形，呈現止跌回升，其中又以國內股票型基金增加332億元最多，同時，總受益人數也較3月增加2萬454人，為連續4個月扣款人數增長。

若按類型區分，4月只有跨國債券ETF基金、國內一般債券型基金規模減少，金額各為575、1.8億元，其餘各類型基金規模都較3月增加，尤其是國內貨幣市場型基金、國內股票型基金、跨國股票型基金，各增加1112、332、315億元。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，4月基金規模重拾成長趨勢，主要是因為美國聯準會為首的主要國家央行救市措施奏效，包括：無上限的量化寬鬆、首次購買公司債等，緩解流動性緊俏的情形，投資人不再不計成本砍殺持股，債券訂價秩序也回復正常，各類資產價格都強勁反彈。

展望後市，由於歐美疫情仍處於高原期，各國卻已計畫提前解封，引發二次爆發的疑慮，造成分析師對於未來景氣復甦究竟是V型、U型、L型、W型或Nike型的看法，相當分歧。但央行提供無上限的流動性救市下，資金緊俏的情形不容易再發生，金融市場應該已走出最壞狀況。

(時報資訊)