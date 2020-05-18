獲得原油持續減產的支持，以及各國的經濟鬆綁伴隨著對燃料需求的復甦，原油價格周一上漲逾一美元。

布蘭特原油周一上漲1.34美元至每桶33.84美元，觸及4月13日的高點。美國西德州原油(WTI)六月份合約即將在周二到期，WTI上漲1.4美元，每桶30.83美元。跡象顯示原油需求正在復甦。

隨著美國能源公司連續第二周將石油和天然氣鑽井數量降至歷史最低水準，石油產量也在下降，舒緩了人們對WTI原油期貨合約到期的擔憂。

(時報資訊)