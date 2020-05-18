《國際產業》需求復甦 原油價周一上漲逾1美元 10:002020/05/18 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 獲得原油持續減產的支持，以及各國的經濟鬆綁伴隨著對燃料需求的復甦，原油價格周一上漲逾一美元。 布蘭特原油周一上漲1.34美元至每桶33.84美元，觸及4月13日的高點。美國西德州原油(WTI)六月份合約即將在周二到期，WTI上漲1.4美元，每桶30.83美元。跡象顯示原油需求正在復甦。 隨著美國能源公司連續第二周將石油和天然氣鑽井數量降至歷史最低水準，石油產量也在下降，舒緩了人們對WTI原油期貨合約到期的擔憂。 (時報資訊) #WTI #上漲逾 #每桶 #原油 #一美元 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際油價》憂需求恢復緩慢 周三國際原油期貨跌2％ 10:172020/05/14 財經 負油價噩夢又來？CFTC罕見發預警 13:512020/05/14 財經 Fed不搞負利率加大寬鬆 金價聞訊上漲 19:142020/05/14 財經 《國際油價》利多消息提振 周四國際原油強勁反彈 09:432020/05/15 財經 《商情》需求低迷 打壓周四LME期銅連4挫 10:002020/05/15 財經 川普也懂髮夾彎 昔怨美元太強 今盛讚強勢美元 13:232020/05/15 財經 陸美科技戰再起 台積電ADR重摔、美半導體股慘崩 09:282020/05/16 財經 MLB》球季縮水閉門開打 洋基將虧損3億美元 10:502020/05/17 體育 油價漲聲再起！汽、柴油各漲0.9元 15:582020/05/17 生活 原油市場前景改善！國際油價衝破30美元關卡 09:482020/05/18 財經 財經熱門新聞 520前…台積電恐爆這危機 專家驚洩台股「凶兆」 - 財經 散戶別被騙了！專家洩外資倒貨驚人秘密 - 財經 小心職場這三件事！永慶罩你成為求職競技場MVP - 財經 散戶注意！台股爆4大警訊 這周要小心了 - 財經 台積電赴美設廠華為慘了！ 分析師曝死敵樂歪 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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