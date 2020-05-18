晶圓代工廠茂矽(2342)第一季本業轉盈，但業外不利，致使第一季仍虧損，每股淨損0.69元，今早股價開低走低，盤中跌2元，回探26元。

茂矽2020年第一季營收3.96億元，年增7.67%；毛利率15.76%，比去年同期提升9.14個百分點；營業淨利1139萬元，本業比去年同期轉盈；但業外淨損1.18億餘元；整體淨損歸屬母公司業主1.06億元，每股淨損0.69元，比去年同期每股淨損0.18元虧損擴大。

茂矽接單持續增溫，4月營收1.63億元，創17個月以來新高，月增率20.26%，年增率97.60%；今年營收回復成長，1-4月營收5.6億元，較2019年同期增加24.15%。

茂矽今年以來接單穩定增加，營收續增溫，並預計MOSFET車用訂單今年占比續升，全年整體營運拚轉盈。此外，公司將於今年底跨入車用絕緣閘雙極電晶體(IGBT)市場。

(時報資訊)