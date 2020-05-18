1.華邦電(2344)：外資上周五轉買超1597張，今早股價一度逆漲至13.05元，惟上檔賣壓轉沉又翻黑。
2.宇瞻(8271)：遠距商機添題材，外資連6日買超，早盤股價一度漲至49.5元，表現抗跌。
3.台積電(2330)：上周五外資轉買超，但ADR跌4.41%，加上美對華為禁令影響，今早股價開低下跌約2%，5日線、月線、季線謹守一日。
4.海光(2038)：Q1績優吸引外資回補買超，今早股價強勢續漲約6.5%。
5.裕隆(2201)：首季轉盈、每股盈餘0.13元，終結連三季虧損，外資賣超縮手，激勵今早股價逆漲近5%，躍過月線、挑戰季線。
6.華紙(1905)：Q1每股虧0.11元、Q2展望保守，惟庫藏股護駕成功，早盤彈升逾3.5%，站上季線。
7.建大(2106)：深圳土開案EPS貢獻看50元，早盤續帶量強漲近6%，衝上半年新高價。
8.宅配通(2642)：外資轉買超、投信力挺，Q2業績會更好，股價跳空直奔漲停，闖波段新高點。
9.聯發科(2454)：5G新晶片將上秀，內外資積極，晨盤爆大量強攻漲停，衝上5個半月高價。
10.世芯-KY(3661)：Q1獲利年增75.2%，EPS為2.87元，外資連5日買超，早盤上漲逾3.5%，一度飆上波段高點。
11.建準(2421)：基本面獲外資認同，股價守穩在50元之上的高檔區，開盤後走高逾4%，企圖改寫高點。
12.正崴(2392)：戲機手把、無線耳機零組件市場需求升高，回檔未破36元，多方回擊攻高逾1%。
13.大成(1210)：外資上週五力道加大買超逾千張，多方改寫波段高點，並創4個月新高價。
14.岱稜(3303)：高檔整理結束，今早跳上24.4元，為近2個月高點。
15.金寶(2312)：積極買回庫藏股，股價止跌回穩，今早漲逾3%。
16.三商壽(2867)：Q1首季獲利靚，三大法人15日轉買超1511張，早盤漲逾2%，收復周線。
17.第一金(2892)：4月盈餘大增，三大法人15日賣超縮手，早盤開平走高。
18.精英(2331)：受惠遞延效應，Q2可望反彈，早盤漲逾3%。
19.勤誠(8210)：中美需求轉強，Q2拚新高，早盤帶量漲逾2%，收復5日線。
20.南六(6504)：4月營收創高，三大法人連3日買超，早盤噴量漲逾7%。
21.中天(4128)：子公司獲利奧製藥簽約金，今年獲利吃大補丸，連拉4根漲停，進逼30元。
22.合一(4743)：獲國際大藥廠新藥授權簽約金，股價連日飆漲停，挺進百元俱樂部。
23.雃博(4106)：5月推出陽壓呼吸器，多家國際客戶上門洽談訂單，連拉2根漲停慶賀。
24.大學光(3218)：老人化時代來臨，獲長線看好，股價連拉兩根漲停，續創天價133元。
25.基亞(3176)：子公司得必碁肺炎檢測獲FDA許可，開盤跳空漲停，站上60元。
26.生華科(6492)：獲投信連2買，晨盤放量觸頂，朝百元關挺進。
27.國光生(4142)：新冠疫苗報喜，業績看旺，上周五獲三大法人聯手買超2960張，晨盤急拉鎖漲停，登逾6年高價。
28.奈米醫材(6612)：法說在即，買盤先卡位，早盤直攻漲停，飛上80元及半年線。
29.力特(3051)：Q1轉盈，每股賺0.04元，早盤買盤點火拉漲停，跳上季線。
(時報資訊)
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