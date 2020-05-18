新冠肺炎國內疫情已趨緩，但重創各產業、勞工也遭波及，為協助勞工度過難關，勞動部針對無薪假（減班休息）勞工、部分工時勞工、身心障礙者、微型創業者、企業及一般勞工祭出多樣措施，但其中3萬元的「自營作業者生活補貼」、10萬元的「勞工紓困貸款」並不適用新住民，立委質疑，其中未取得身分證新住民並不適用這2計畫，應納入考量。

立法院社會福利及衛生環境委員今天針對「勞動部紓困措施之執行情形」邀請勞動部報告。

立委蘇巧慧表示，據移民署大概有5000多名新住民有投保勞工、可使用勞動部計畫而已，「5000多人使用會影響這麼大嗎？」，新住民應適用這幾個計劃，因為新住民要待4至6年才能取得國籍，但尚未取得國籍前就可工作，且有納保、繳稅，內政部報告也指出，新住民經濟狀況相對弱勢。

勞動部常務次長林三貴說，計畫原則包括本國人優先、弱勢優先、排富，但銀行無法對外國人檢視其信用，因此也未開放外國人申請紓困貸款，也會加強對新住民的協助。

(中時 )