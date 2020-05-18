無黨籍立委傅崐萁，因21年前炒股案遭判刑2年10月確定，台北地檢署上周囑託花蓮地檢署代執行發監。據了解，檢方已發出傳票，通知傅於21日入監，而傅已向檢方表示，將具狀聲請延緩執行。

本案緣於1998年台鳳負責人黃宗宏找當時的股市名人黃任中合作籌資，在利多消息公告前，以人頭大量買進股票後出脫賺取暴利，北檢調查黃的資金，查出傅崐萁涉嫌炒作凱聚、昱成、華隆等公司股票，官司纏訟20年。

傅曾在高院更三審辯論庭時，表示本案股票投資期間，正值台灣本土金融風暴、股市大崩盤，財政部並以史上最大力量護盤救市，全民受股災，他沒有因操縱股票獲利，且沒有任何投資人求償。

不過，最高法院14日駁回傅上訴，傅判刑2年10月確定。由於傅沒有宣告褫奪公權，沒有補選問題。傅入監服刑，立法委員資格不會被註銷，等於將以立委身分坐牢。

北檢立即啟動防逃機制，並行文傅戶籍地所在的花蓮地檢署，囑託代執行發監。據了解，檢方上周已經發出傳票，通知傅21日入監。

但據了解，傅已向檢方表明將聲請延緩執行，依規定傅將在21日之前遞狀聲請，檢方也將在21日決定是否准予延緩執行。

傅崐萁得知法院判決結果，表示除了非常遺憾，表示尊重，也會面對。他向過去一路栽培他的花蓮鄉親，以及關心他的全國好朋友、家人，深表感謝，讓他能夠強而有力建設地方，為地方發聲。

(中時 )