日勝生（2547）今（18）日召開股東會，董事長林榮顯表示，2019年是日勝生集團轉型變革的一年，設定三大轉型目標，包括建設營造事業、健康樂齡地產，及循環經濟三大事業，要朝向永續發展；今年2020年，則是日勝生集團檢視轉型的一年，業績除將以銷售新成屋為主之外，循環經濟將是長期穩定發展的主力事業。

林榮顯表示，2020年則是日勝生集團檢視轉型的一年，除延續去年十月開賣的捷運大橋頭站「超．站S」捷運聯開案，每年來人都有百組之外， 雖然今年疫情影響大環境，但「超．站S」因符合市場剛性需求，交通便利，因此銷售成績亮眼。

他表示，目前該案還有20多億元待售，為今年業續來源之一。

另外，桃園青埔「日勝新京站」，今年第一季底已開始銷售；至於「三芝休閒樂齡住宅」案，去年十二月取得建照，今年開始動工和預售。

日勝生集團的子公司日鼎水務、京站百貨、萬達通，都是頗具營運績效且穩定成長的事業。

去年日勝生無大規模新案完工並認列營收和獲利，加上營運管銷費用持續，全年營收63.25億元，稅後淨利為4.66億元，獲利能力衰退。

展望2020年，營建事業將有來自捷運聯開案大橋頭案持續認列；循環經濟事業方面，日鼎水務桃園污水下水道BOT穩定貢獻營收，去年新設立的子公司鼎勝綠能也致力開拓循環經濟事業，以創造營收。

(工商 )