美國15日對華為頒布出口管制新規，限制企業向華為供貨。而早在一年前，美國早已對華為進行制裁，華為不得向美企採購多項重要零組件，根據日媒報導，華為手機「去美化」成果不錯，已可以抵抗美國制裁，惟系統還無法取代谷歌。

日經中文網報導，在對華為手機「Mate30」5G版進行拆解後發現，在受到美國制裁後，陸製零組件使用率按金額計算，已從25%上升至42%，而美製零組件則從11%降至1%左右，可看出在美國開始制裁一年後，華為已大幅調整採購對象。

此外還發現，難度較高的通信晶片也部分，華為手機也採用海思半導體研發的產品，而在其過去的4G手機上，這部分晶片原本採用美國思佳訊（Skyworks）的產品，如今華為已經可以獨自研發。

報導指出，華為目前的障礙就在於系統，華為一直以來都是採用谷歌的「安卓」操作系統，但在美國制裁下，在操作系統中谷歌各種應用軟體成為限制對象，像是「Gmail」、「YouTube」等熱門應用，目前無法在華為5G手機上使用。華為只得正加緊研發獨自的「鴻蒙」操作系統，但若還是不能使用谷歌的熱門應用軟體，將拖累華為擴大全球銷售。

擔心衝擊華為的半導體產業發展，針對美國限制華為使用美國技術和軟體在國外設計和生產半導體，大陸商務部官網17日發布《商務部新聞發言人就美出台出口管制新規應詢發表談話》並強調，「中方將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益」。

(中時電子報)