中醫大新竹附醫腎臟科醫師林信宏指出，「甲狀腺機能亢進」造成肌肉無力或心律不整，這種突發性症狀在亞洲年輕男性的比例特別高。

新竹2位男性民眾，因新冠肺炎疫情壓力及心情起伏，突然無力起身，緊急送至中醫大新竹附設醫院就醫，經過急診醫師與腎臟科醫師林信宏診斷，發現都是「甲狀腺機能亢進」引起「低血鉀」惹的禍 !

林信宏指出， 正常人的血中鉀離子在3.5至5.0，第1位50多歲男性患者，從大陸返回居家檢疫後，某日清晨突然感到四肢無力，無法起身，檢查發現血中鉀離子只有2.1。另30多歲將升格當爸爸的患者，過去從未發生肌無力，也突然無力不能行走，檢查發現鉀離子只有1.9。

林信宏指這2名患者都有尚未被診斷出的「甲狀腺機能亢進」，發現都因新冠肺炎疫情的壓力與情緒起伏，誘發了低血鉀的「週期性肌無力」，2人經補充鉀離子，並服用控制甲狀腺藥物後，都已恢復正常生活。

林信宏指出，血中鉀離子過低會引起人體肌肉無力或心律不整，多數低血鉀症是長期未進食或鉀離子從腎臟流失所致，但少數也和甲狀腺疾病有關，可經由尿液和血液檢查找出原因並加以治療。

林信宏並說，一般甲狀腺亢進以女性較多，易有失眠、焦慮、多汗、體重減輕、心悸、大脖子、眼球突出等症狀，但也可能週期性使血中的鉀離子急速減少，造成肌肉無力或心律不整，這種突發性症狀在亞洲年輕男性的比例特別高。

林信宏提醒，甲狀腺疾病的患者，一定要按時服藥及門診追蹤，維持穩定的生活作息，民眾如曾無緣無故突然四肢無力，也要小心是否為潛在著甲狀腺疾病造成低血鉀相關的週期性肌無力症。

(中時 )