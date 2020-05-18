向來很愛在社群媒體跟球迷針鋒相對的籃網球星杜蘭特，這次把矛頭對準前東家勇士總管邁爾斯，除了在邁爾斯表達勇士2018年奪冠並無喜悅的新聞按讚，更用自己IG帳號公開留言打臉邁爾斯，「可是照片當中那些黑人兄弟看起來很開心！」

整個事件的起因，是邁爾斯接受《ESPN》訪問時表示，勇士在2018年拿下總冠軍並未感受到太多喜悅，「我們第2次跟杜蘭特奪冠，感覺像是好吧，我們達成預期目標，做得好！」簡直是把勇士完成2連霸的壯舉，當作是場例行公事。

甚至邁爾斯還要刻意提到跟杜蘭特一起奪冠的感覺，擺明就在完全無視杜蘭特帶領勇士連兩年封王，且連兩年獲選總冠軍賽MVP的一切功勞，難怪杜蘭特這次不用「小號」回應，而是光明正大使用自己IG帳號回擊邁爾斯睜眼說瞎話。

邁爾斯會在當前NBA無限期停賽期間說出這些話，無疑是在埋怨杜蘭特去年夏天毅然選擇離開勇士，跟厄文、狄安卓喬丹兩名好友攜手跳槽籃網的最後決定，只是如今雙方都已「分手」，邁爾斯如此暗諷杜蘭特的作法，也太小家子氣了。

(中時 )