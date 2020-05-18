新北市因應擴大紓困方案，推出「擴大急難紓困審核檢核表」，審核速度加倍，新北市長侯友宜18日表示，新北目前受理案件達3萬9695件，核定件數8844件，核定率突破22％，對比台北、高雄核定率僅個位數，還有縣市一件都沒發出去，真的要感謝第一線同仁不眠不休努力。

侯友宜說，有時候一個命令下去很簡單，但執行卻很困難，他在第一線工作幾十年，最了解基層可能面臨問題，第一線公所同仁每天忙到半夜，內心壓力巨大，「我侯友宜必須跳出來」。

侯友宜說，新北市這本手冊提供給第一線同仁有依循，由他扛起責任來，幾天速度明顯飆升，周末都核定2000多件，今天至少可以再審核2500件以上。新北目前受理案件已達3萬9695件，核定件數8844件，核定率突破22％，扣除在申請當下就不符資格者，核定率可以更高。

侯友宜說，他昨天到中和、板橋公所視察，看到同仁們雖然覺得辛苦，但認為自己努力被看見，有困難民眾獲得幫助，大家都很有成就感。

三重區長劉來通表示，上周人力都放在受理端，近幾日申請人數已經緩和，目前公所已調整人力配置，回辦公室全力在後端審核，核定率可以突破22％以上。

(中時 )