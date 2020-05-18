後疫情時代，又逢5月！投資人此時該布局還是空手亦或是賣股？投信法人各有觀點，群益投信認為5月宜擇優布局新興亞股基金；而中信投信則認為，為防範貿易戰衝擊，應將投資重心放於美國，尤其是注重波動較低、收益相對好的短期高收益債。

每年5月前後往往是市場轉弱的時候，有所謂「五窮六絕」或「sell in May，and go away！」之說，但據群益投信統計資料顯示，近10年以來，每年從5月開始定期定額包括中國、台灣、印度、東協各新興亞股表現來看，平均漲幅達6.32%，採取定期定額投資的優勢，就是可以趁市場低檔順勢累積成本較低的單位數，因此從過去10年的統計數字來看，投資人急於轉身離開市場的5月，反而成為啟動定期定額的好時機。因此建議投資人Don't sell in May！反而可以擇優布局新興亞股基金。

從經濟面來看，目前的低油價對全球原油進口最多的亞洲來說不失為一件好事，儘管油價下跌同時也意味來自亞洲最大出口國中國的需求降低，但確實對亞洲經濟體帶來些緩衝，油價下跌不僅降低企業成本，也降低消費者成本，中長期來看，新興亞股在經濟成長態勢未變，且評價普遍仍屬便宜，加上各國持續推動經濟利多政策之下，有助吸引市場資金關注，後市不看淡。現階段新冠疫情逐漸明朗化，亞洲地區仍將持續吸引國際資金回流，新興亞股不失為好的投資標的。再者，新興亞洲前景最為穩定，中國結構轉型、印度新政改革，及東協經濟共同體效應，題材豐富。

中信投信經理人蔡佳如則主張，為防範貿易戰衝擊，宜將投資重心放於美國，原因有二，一是貿易戰對亞、歐負面衝擊較大，另一方面是相比其他成熟國家，美國仍是成長動能最強勁的。根據高盛研究，今年初至4月底這段期間，資金流入高收益債已回到正成長，顯見市場或許已消化完疫情震撼。此時投資人可開始思考「後疫情時代」的市場動向。有別於新冠疫情的衝擊廣泛但短暫，中美貿易戰由於牽涉產業鏈遷移、技術專利攻防等，對市場影響更加長遠，而且從近期川普的競選言論來看，中美嫌隙只會日漸深重。

(時報資訊)