後疫情時代,又逢5月!投資人此時該布局還是空手亦或是賣股?投信法人各有觀點,群益投信認為5月宜擇優布局新興亞股基金;而中信投信則認為,為防範貿易戰衝擊,應將投資重心放於美國,尤其是注重波動較低、收益相對好的短期高收益債。

每年5月前後往往是市場轉弱的時候,有所謂「五窮六絕」或「sell in May,and go away!」之說,但據群益投信統計資料顯示,近10年以來,每年從5月開始定期定額包括中國、台灣、印度、東協各新興亞股表現來看,平均漲幅達6.32%,採取定期定額投資的優勢,就是可以趁市場低檔順勢累積成本較低的單位數,因此從過去10年的統計數字來看,投資人急於轉身離開市場的5月,反而成為啟動定期定額的好時機。因此建議投資人Don't sell in May!反而可以擇優布局新興亞股基金。

從經濟面來看,目前的低油價對全球原油進口最多的亞洲來說不失為一件好事,儘管油價下跌同時也意味來自亞洲最大出口國中國的需求降低,但確實對亞洲經濟體帶來些緩衝,油價下跌不僅降低企業成本,也降低消費者成本,中長期來看,新興亞股在經濟成長態勢未變,且評價普遍仍屬便宜,加上各國持續推動經濟利多政策之下,有助吸引市場資金關注,後市不看淡。現階段新冠疫情逐漸明朗化,亞洲地區仍將持續吸引國際資金回流,新興亞股不失為好的投資標的。再者,新興亞洲前景最為穩定,中國結構轉型、印度新政改革,及東協經濟共同體效應,題材豐富。

中信投信經理人蔡佳如則主張,為防範貿易戰衝擊,宜將投資重心放於美國,原因有二,一是貿易戰對亞、歐負面衝擊較大,另一方面是相比其他成熟國家,美國仍是成長動能最強勁的。根據高盛研究,今年初至4月底這段期間,資金流入高收益債已回到正成長,顯見市場或許已消化完疫情震撼。此時投資人可開始思考「後疫情時代」的市場動向。有別於新冠疫情的衝擊廣泛但短暫,中美貿易戰由於牽涉產業鏈遷移、技術專利攻防等,對市場影響更加長遠,而且從近期川普的競選言論來看,中美嫌隙只會日漸深重。

(時報資訊)