上周五美國原油期貨急漲近7%，由於中國4月原油需求量反彈，在燃料需求升溫提振下，油價應聲大漲，且OPEC和其他主要產油國減產，推升油價觸及3月來高點，其中美油漲6.8%，倫敦原油漲4.4%。

美國NYMEX-6月原油期貨收漲1.87美元，報每桶29.43美元，6月熱燃油漲0.03美元，報每加侖0.92美元，6月RBOB汽油漲0.06美元，報每加侖0.97美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨收漲1.37美元，報每桶32.50美元。(商品行情網)

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