《國際油價》需求升溫提振 上周五美國原油期貨急漲近7％ 10:172020/05/18 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上周五美國原油期貨急漲近7%，由於中國4月原油需求量反彈，在燃料需求升溫提振下，油價應聲大漲，且OPEC和其他主要產油國減產，推升油價觸及3月來高點，其中美油漲6.8%，倫敦原油漲4.4%。 美國NYMEX-6月原油期貨收漲1.87美元，報每桶29.43美元，6月熱燃油漲0.03美元，報每加侖0.92美元，6月RBOB汽油漲0.06美元，報每加侖0.97美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨收漲1.37美元，報每桶32.50美元。(商品行情網) (時報資訊) #油漲 #提振 #美國原油 #期貨 #急漲 也許您會感興趣 推薦閱讀 後疫情時代 兩會叫醒經濟 04:102020/05/14 焦點新聞 《國際油價》利多消息提振 周四國際原油強勁反彈 09:432020/05/15 財經 《期貨》期交所18日調高同致期貨契約保證金 16:312020/05/15 財經 《期貨》台永續、生技期將亮相 期交所祭有獎徵答 17:052020/05/15 財經 永續生技期貨 有獎徵答開跑 04:102020/05/18 證券．權證 提振店家營運士氣 台鐵 承諾補貼商場租金 04:102020/05/18 投資理財 財經熱門新聞 520前…台積電恐爆這危機 專家驚洩台股「凶兆」 - 財經 散戶別被騙了！專家洩外資倒貨驚人秘密 - 財經 小心職場這三件事！永慶罩你成為求職競技場MVP - 財經 散戶注意！台股爆4大警訊 這周要小心了 - 財經 台積電赴美設廠華為慘了！ 分析師曝死敵樂歪 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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