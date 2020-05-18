美國擬擴大圍堵華為，台積電ADR上周五大跌4.4%，台積電(2330)今股價跳空開低7元為291元。

美國政府15日公布出口新規定，美國商務部表示，新規定將防止廠商向華為出售採用美國製造設備或依美國軟體與技術設計的晶片，廠商如向華為供貨，須先取得美方許可證。台積電ADR上周五收49.8美元，跌2.3美元或4.41%，折合台幣每股約298.3元。台積電上周五於台股股價收高至298元。

華為是台積電第2大客戶，去年占台積電總營收達14%。美國擬擴大圍堵華為，市場憂心台積電營運恐將受到影響，衝擊台積電今早股價表現，開盤291元，跌7元，跌幅2.3%。

台積電上周五宣布將於美國亞利桑那州新建一座12吋先進晶圓廠，預計2021年動工，2024年開始量產，規劃以5奈米製程生產半導體晶片，月產能為2萬片；台積電股價上周五於台股收高，外資轉為買超8841張，但上周外資仍賣超台積電46426張。

(時報資訊)