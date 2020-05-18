近日，美國方面對2030年可能發生的美陸衝突進行兵棋推演，但兵推得到的結果十分嚴峻。美國專家葛來儀證實兵推結果，並對其中的問題進行表態，但卻引來網友噓聲。

英國《泰晤士報》(The Times)報導，美國國防部進行的一系列「令人大開眼界」(eye-opening)兵棋推演結果顯示，2030年美陸若在太平洋爆發軍事衝突，恐將敗給大陸。消息人士透露，大陸的任何一次攻擊，都將讓美國損失慘重。

美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國國力計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）証實這次兵推的結果，並表示，屆時台灣將是美陸兩國間最不穩定的問題，她還擔心問題可能升級成戰爭，甚至是核戰。

有網友在PTT上發文砲轟葛來儀，不能理解她這樣表態是甚麼意思，引起網友熱烈論，但網友卻紛紛留言回擊原PO，「她有說錯什麼嗎」、「說實話也崩潰」、「就事實而已，我國海軍相比太弱，美國又不信任後備戰力」、「就事實啊，美國在東亞戰場贏過幾次喔」。

(中時電子報)