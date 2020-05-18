雖有中美關係不確定因素升高，然受美股三大指數周五震盪收高的激勵，香港恆指周一開盤上下震盪，一度跌1%，隨後走高。

周一香港恆生指數初盤上漲26.4點或+0.11%，為23823.9點。國企股(H股)漲15.06點或+0.16%，為9689.63點。

中芯國際周一高開，漲3.86%，最新市值約1051億港元。中心國際上周宣布，國家大基金旗下基金同意分別對子公司中芯南方注資15億美元和7.5億美元。

(時報資訊)