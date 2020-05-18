《港股》恆指周一震盪開盤 初盤走高 10:172020/05/18 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雖有中美關係不確定因素升高，然受美股三大指數周五震盪收高的激勵，香港恆指周一開盤上下震盪，一度跌1%，隨後走高。 周一香港恆生指數初盤上漲26.4點或+0.11%，為23823.9點。國企股(H股)漲15.06點或+0.16%，為9689.63點。 中芯國際周一高開，漲3.86%，最新市值約1051億港元。中心國際上周宣布，國家大基金旗下基金同意分別對子公司中芯南方注資15億美元和7.5億美元。 (時報資訊) #恆指 #開盤 #初盤 #走高 #雖有 也許您會感興趣 推薦閱讀 熱門股－錸寶 利多助陣開高走高 04:102020/05/14 證券．權證 《港股》恆指開盤走低 騰訊市值超越阿里 10:002020/05/14 財經 港股跌248點 騰訊股價飆市值一度超阿里 12:152020/05/14 財經 《港股》恆指一路低走 收盤下挫1.45％ 16:482020/05/14 財經 8周暴增3600萬人失業 美股連4跌、早盤挫逾400點 21:382020/05/14 財經 《港股》恆指開盤小幅揚升 生物股體育用品股漲 10:002020/05/15 財經 《港股》恆指周五收盤小跌 蘋概股漲 17:052020/05/15 財經 追殺華為重燃陸美科技戰 美股開盤跌逾200點 21:402020/05/15 財經 財經熱門新聞 散戶別被騙了！專家洩外資倒貨驚人秘密 - 財經 散戶注意！台股爆4大警訊 這周要小心了 - 財經 520前…台積電恐爆這危機 專家驚洩台股「凶兆」 - 財經 「去美化」成效佳！日媒曝華為關鍵障礙 - 財經 鴻海被打回20年前 老謝：企業Q1財報曝4大訊息 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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