國內新冠肺炎疫情趨緩，旅遊業者雄獅（2731）整合觀光資源及產業鏈，率先配合防疫政策推出「安心旅遊」，除對團體旅遊全面實施實名制、配額制、安心制3大安全旅行制度，並囊括台灣6大人氣目的地、5大戶外主題安心遊，透過深度化、主題化拓展國旅商機。

雄獅說明，藉由參團的「實名制」，請旅客照實填寫過往旅遊史，以便控管旅行風險、追蹤溯源。「配額制」則大幅減低40人座巴士承載人數，改為最多20人一車。「安心制」則包括從巴士消毒、測量額溫、個人套餐、避開夜市等人潮聚集景點。

為讓國人安心走出戶外，雄獅全面啟動國旅相關布局，首波主打「超值系列團」及「戶外主題深度遊」。前者針對北北基宜、花東、桃竹苗、中彰投、雲嘉南高屏、離島等全台6大區域，推出超值1日遊行程，主攻小資族假日清旅行。

對於國內自由行訂房，雄獅針對全台合作的酒店提出5大「安心入住」保證，由專業「旅遊健檢師」實際考察，符合防疫條件的酒店將頒發雄獅「安心入住」酒店認證，可透過雄獅訂房網站訂購，即日起至6月底前推出限定酒店「買一晚送一晚」優惠。

至於「戶外主題深度遊」則主打分眾、主題市場，透過提供高品質並深入在地的戶外旅遊體驗，包括寵物、單車、建築、攝影、免裝備露營等5大主題，在達人帶領體驗不一樣的玩法，重新看見台灣之美，開創國旅深度遊程。

雄獅代理發言人游國珍表示，雄獅在後疫情時代深耕在地旅遊，國旅團隊自300人擴編制1500人，加大國旅深度和廣度，擴大北、中、南3大客源地經營。透過深化6大台灣目的地，整合DMO產業區域觀光聯盟，讓在地玩法能更多元、更完整。

游國珍指出，集團囊括台灣6大人氣目的地、5大戶外主題安心遊，透過國旅深度化、主題化，將發展成熟的國外旅遊經驗移轉至國內遊旅程，發展高端、主題與分眾遊程，以吸引區隔市場消費力，提升入境台灣遊的國際競爭力。

游國珍表示，隨著疫情漸趨穩定，國內旅遊團集中在散客成團，尤以離島旅遊大幅成長，但仍僅達到去年同期的6成左右。若未來國內疫情持續穩定，對於「安心旅遊」將有更大幅的成長空間極有信心。

(時報資訊)