人民幣兌美元中間價18日報7.103，較上日的7.0936元，跌94點，創4月3日以來新低。

18日中間價較上日下午4時30分收報7.0995，跌35點。

在岸人民幣10：10報7.104，貶21點或0.0296％，離岸人民幣報7.1201，貶16 點或0.0225％。

(工商 )

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