人民幣中間價貶94點 創一個半月低 10:212020/05/18 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價18日報7.103，較上日的7.0936元，跌94點，創4月3日以來新低。 18日中間價較上日下午4時30分收報7.0995，跌35點。 在岸人民幣10：10報7.104，貶21點或0.0296％，離岸人民幣報7.1201，貶16 點或0.0225％。 (工商 ) #人民幣中間價 #人民幣兌美元中間價 #日報 #中間價 #收報 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸媒人民日報：濫訴病毒源頭鬧劇 是踐踏國際法治 08:072020/05/14 兩岸 陸媒人民日報：美國政客清除陰謀論 甩鍋大陸 08:412020/05/15 兩岸 人民幣中間價升12個基點 人行連續31日暫停逆回購 11:392020/05/15 財經 上證指數半日漲5點 深成指漲52點 13:462020/05/15 財經 滬深兩市漲跌互現 上證指數微跌1點 15:512020/05/15 財經 恆生指數跌0.14％ 騰訊跌1.9％ 17:232020/05/15 財經 在岸人民幣貶47個基點 收一個半月低 18:242020/05/15 財經 財經熱門新聞 520前…台積電恐爆這危機 專家驚洩台股「凶兆」 - 財經 散戶別被騙了！專家洩外資倒貨驚人秘密 - 財經 小心職場這三件事！永慶罩你成為求職競技場MVP - 財經 散戶注意！台股爆4大警訊 這周要小心了 - 財經 台積電赴美設廠華為慘了！ 分析師曝死敵樂歪 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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