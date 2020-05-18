民進黨立委劉世芳今天在立院司法法制委員會質詢法務部次長陳明堂，高雄市民政局長曹桓榮傳訊息給基層里長，呼籲出來監票，「讓站出來投票的有壓力，站出來投票就是要罷韓」，對此，陳明堂表示，個案還要具體來看，但這個有違反行政中立之虞。

劉世芳質疑，曹雖然是政務官，但他利用公務系統傳這樣的訊息，有沒有違反行政中立？陳明堂表示，如果是這樣影響到投票，「我認為是不對」，但還要具體來看，有違反行政中立之虞，但還要進一步收集事實。

陳明堂指出，依據《公務人員行政中立法第十條》規定，公務人員對於公職人員之選舉、罷免或公民投票，不得利用職務上之權力、機會或方法，要求他人不行使投票權或為一定之行使。「私下歸私下，公開就不能這樣，這部分要慎重。」

劉世芳接著質疑，呼籲人去監看有誰去投票，是不是有去刺探人家秘密投票？有沒有違反《刑法》妨害投票罪？陳明堂表示，不能夠窺視跟刺探。劉世芳表示，高市府顯然在法律基礎上不夠紮實，陳明堂回應，應該要慎重。

(中時 )