為保障人民財產權，政府近年嚴加審議土地徵收案件，使徵收土地面積大幅減少，2019年徵收面積僅是民國2009年的2％，且超過9成都是以市價與地主協議價購取得土地，顯見目前土地徵收制度更加公平、公正、公開透明，

根據內政部統計，從民國2000年公布土地徵收條例到2010年間，內政部每年平均核准的一般土地徵收總面積為951公頃，2011年修法後至2006年間，每年平均已降至310公頃，自2016年新政府上任後，平均每年徵收土地面積更大幅下降至100公頃左右，尤其去年更僅徵收31.22公頃，與2009年核准徵收的1409公頃相比，近10年下降高達98％。

內政部表示，政府首先在民國2012年針對「土地徵收條例」進行修法，啟動市價徵收制度，讓每年徵收土地面積逐漸減少。近4年來，內政部更透過強化徵收審議與鼓勵協議價購，從2016年起徵收土地面積大幅減少，去年徵收面積更僅為民國2009年的2％。顯見目前土地徵收制度更加公平、公正、公開透明，已讓民眾更有意願和信心，支持國家公共建設。

2012年修法重點之一是以「市價」協議價購和徵收補償，自「市價補償」新制施行以來，即使政府持續興辦交通、水利事業和產業園區等各項公共建設，需用的私有土地面積和以往差異並不大，但徵收取得面積比例逐年遞減。

依據內政部統計，2012年至2015年，每年以徵收取得面積占7成以上，協議取得面積比例平均未達3成，自2016年起反轉，協議取得面積比例(67.04％)已高出徵收取得面積比例(32.96％)，並呈逐年提高趨勢，去年高達9成以上私有土地是協議取得，徵收面積比例更降至6.72％，可明顯看出需地機關在協議價購的執行成效，與內政部持續透過公私部門協力方式，提升查估市價公信力的努力。

能獲得如此成效，內政部指出，主要可歸功於審議機制更加嚴謹，以及協議價購的公開透明化，才能確保國家永續建設與人民財產保障的雙贏。

(中時 )