王雨馨爆輕生，助理怒斥黃景瑜。(圖／翻攝自微博)

大陸男星黃景瑜因主演BL劇《上癮》一夕爆紅，之後陸續接演電影《紅海行動》、網劇《結愛·千歲大人的初戀》、電視劇《破冰行動》等作品廣受好評，奠定他演技派地位，不過2年前爆出家暴和離婚新聞，讓他一度形象重挫，現又因女方疑似輕生，讓他再次上熱搜，成為話題人物。

黃景瑜2年前爆出和大6歲畫家王雨馨相戀，不過有自稱女方妹妹的網友出面爆料，兩人曾領證結婚，卻因男方家暴離婚，面對外界的指控，黃景瑜工作室也發聲明否認「黃景瑜先生與王雨馨女士已和平分手，期間不存在任何家暴行為。」

未料現王雨馨又疑似在微博發文道別，「再見了這個充滿惡意的大半個全世界，再見了曾經深愛和我深愛的大男孩」，網友推測她自殺，而一名自稱是王雨馨的助理發文證實，「現在的確還在昏迷中，一天一夜的搶救好在已經脫離了生命危險，驚心動魄的一天，我也快被嚇死了，如果晚半小時，我真不知道會不會再也見不到姐姐了」。

他更說到，本來王雨馨和黃先生分開後，變開朗很多，但這次的事情，讓他知道王雨馨笑容背後，心裡又是另一世界，「姐姐和黃先生之間的事情太多太複雜了，或許真因為這些複雜背後的陰影，讓姐姐生病了」，網友都在罵王雨馨蹭熱度，但大家真的誤解了，「一個昏迷到洗胃都不記得的人，蹭熱度的意義何在？」

「黃先生，你讓你的前妻被人罵的一文不值，你覺得心安嗎？」他會寫這篇文章，就是覺得王雨馨太不值得，「那些陰影她能何時終結，你自己心裡有數你做過的事情，狠手一時爽，殊不知毀掉的是別人的一生」，似乎暗指兩人曾結婚和家暴的傳言都是事實。

對此，網友持正反兩面看法，認為雙方都沒出面回應，還不能隨便下定論，但「黃景瑜 王雨馨」關鍵字，瞬間登上微博熱搜第一名。

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