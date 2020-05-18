台北高等行政法院去年以自救會「非法人團體」，無當事人能力、起訴不合法及8月16日的行政院政務委員林萬億及時任勞動部部長郭芳煜會商結論不是行政契約判國道收費員敗訴，國道收費員自救會也提起上訴，日前在就安基金委員會中勞動部部長許銘春拍板通過要從就安基金支付律師費，引發爭議，許銘春今天表示，不會從就安基金支應這筆錢，但交通部應來付這筆錢。

立法院社會福利及衛生環境委員今天針對「勞動部紓困措施之執行情形」邀請勞動部報告。

立委洪申翰表示，日前傳出勞動部用就安基金與國道收費員打官司，根本就是拿照顧勞工的錢跟勞工打官司？

許銘春回應，勞動部是被動應訴，勞動部是被告，律師費原本可以直接從基金內支付，但會計單位希望再提案，2月26日在就安基本委員會一致同意，但事件發生後變成勞動部與勞工對立不好，承諾不會從就安基金支付這筆錢，交通部應該付這筆錢，也會與交通部持續溝通。

(中時 )