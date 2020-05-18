麥克喬丹(Michael Jordan)的紀錄片《最後一舞》全部10集即將播畢，雖然這讓大家更了解喬丹，但是他的老戰友皮朋(Scottie Pippen)卻很不高興。這部影集對外宣稱有喬丹的秘辛，其實更多時候是在吹捧他。

美媒ESPN引述皮朋好友的看法，皮朋對這影集「感到失望與受傷」，他在裡面的形象似乎不怎麼正面，從一開始的「薪情不佳」搞得球隊烏煙瘴氣，後來又有他跟總教練賭氣拒絕上場「讓隊友痛心失望」的段落。

簡單說就是皮朋的狗屁事被著墨太多，他是公牛場上的攻防指揮官，立功多到不可勝數，在影集裡他卻讓人覺得是一個大麻煩。「小蟲」羅德曼(Dennis Rodman)也為皮朋抱不平：「那小子是個英雄，他應該比喬丹更自豪，大家都在影集看見他遭受不公對待，他被嚴重低估。」

喬丹的經紀人佛克(David Falk)說這部影集本來就是要宣傳喬丹的，他希望大家看完之後會相信喬丹是最偉大的籃球員。話雖如此，這對皮朋的球迷很不公平，他球員時期就是喬丹的配角，20年後又在影集裡成為一個拖後腿的人。皮朋的全能身手、讓對方總教練恨之入骨的抄截防守能力到哪去了？

ESPN記者Zach Lowe指出，皮朋其實人緣很好，即使他在最後一季曾因傷擺爛，隊友也不怪他，甚至同情他。布許勒(Jud Buechler)在98年奪冠之後說：「我希望皮朋能去別的球隊領取高薪，那是他應得的。」

(中時電子報)