雙北垃圾大戰 侯友宜：雙北會共同解決 10:502020/05/18 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雙北垃圾大戰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有業者反映因為新北查緝違法營建廢棄物，造成北市垃圾爆量，新北市長侯友宜18日受訪時指出，雙北垃圾問題是結構性問題，新北市會與台北共同解決，達到一致性的目標。 侯友宜說，新北市強力執法，本來就是應該要做的，要解決長期結構性問題，雙北一定要共同合作，環保署也會妥適分配，讓整個營建廢棄土處理更完整。 (中時 ) #垃圾 #侯友宜 #營建 #結構性問題 #新北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 海漂垃圾多 蘭嶼淨灘官民一起來 04:102020/05/14 地方新聞 李來希惹議 侯友宜：別在被害者傷口撒鹽 11:532020/05/14 政治 與AIT處長酈英傑會面 侯友宜：交流防疫作為 14:062020/05/14 政治 感謝宗教團體慷慨解囊 侯友宜籲疫情未過不能鬆懈 13:002020/05/14 生活 新北擴大紓困審核出爐 侯友宜：中央沒做「阮家己來」 10:152020/05/15 政治 漸進開放第二階段 侯友宜：新北戶外有條件開放不戴口罩 11:002020/05/15 生活 韓國瑜發片籲「罷韓日不投票」 侯友宜27字回應 11:092020/05/16 政治 談八大行業解封 侯友宜：最後階段才會下令 12:012020/05/16 政治 翁章梁率上百人淨灘 塑膠垃圾占近4成 19:172020/05/16 生活 六都之外南投開第一槍 3月起不收超商垃圾 17:202020/05/17 生活 生活熱門新聞 不斷更新》雨用倒的！氣象局對北北基桃竹苗發大雷雨訊息 - 生活 國文科一張「海豹抱海龜圖」考倒考生 答案是... - 生活 陳時中逆風改革健保 台大教授吐2字 - 生活 快來對答案！109國中會考五科完整解答 - 生活 出大事？唐綺陽曝下一波時局驟變... - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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