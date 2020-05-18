有業者反映因為新北查緝違法營建廢棄物，造成北市垃圾爆量，新北市長侯友宜18日受訪時指出，雙北垃圾問題是結構性問題，新北市會與台北共同解決，達到一致性的目標。

侯友宜說，新北市強力執法，本來就是應該要做的，要解決長期結構性問題，雙北一定要共同合作，環保署也會妥適分配，讓整個營建廢棄土處理更完整。

(中時 )