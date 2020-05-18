韓國瑜正式道歉了！高雄市長韓國瑜18日赴議會備詢，他利用施政報告最後，首度針對請假3個月參選總統，向市民朋友「致上最高歉意，非常非常抱歉，市長不在家，讓市民朋友操心了」，但他強調，回來市府後他一天當兩天用，和團隊念茲在茲要趕快讓高雄變得更好。

事前幕僚模擬答詢，認為綠營議員肯定狠批韓國瑜「落跑選總統」，在議事廳裡窮追猛打要求韓道歉，韓國瑜決定化被動為主動，備詢前直接面對市民，正式對他請假3個月參選總統，向市民道歉。

高雄市議會18日進行第三屆第三次定期大會，上午9點半，韓國瑜上台施政報告，拿著厚厚一疊資料，逐一報告招商、民間促參、觀光成果、愛情產業鏈、愛情摩天輪進度、農漁產外銷、雙語教育、醫療觀光、大林蒲遷村進度、智能路燈、路平、治水、拆陸橋、登革熱防制、弱勢餐食補助、推廣閱讀、扶植青創等成果。

近1個小時的施政報告後，韓國瑜突然表示，針對市民朋友的批判，市府團隊會冷靜、謙虛傾聽，去年他請假3個月參選總統，在此向市民朋友致上最高歉意，非常非常抱歉，市長不在家，讓市民朋友操心了，但這3個月期間，團隊仍努力打拚，他即使在外面，每天也都和團隊聯繫，確保市政建設不間斷。

韓國瑜強調，選後他銷假上班，1天當2天用，和團隊念茲在茲要高雄變得更好，「衣帶漸寬終不悔，為伊消得人憔悴」，他堅信在市府團隊、議員、市民團結合作下，高雄、南台灣的生命力一旦輻射出來，一定能轟動全台灣、全世界。

2018年底當選高雄市長後沒幾個月，韓國瑜便決定投入2020總統大選，選戰期間及選後雖曾公開致歉，對沒能在高雄好好陪伴市民覺得過意不去，但顯然未能取得市民諒解，「落跑選總統」成為主要罷韓原因之一，今天是韓國瑜首次完整回應外界對他請假3個月參選總統的質疑。

(中時 )