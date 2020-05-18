台北市長柯文哲相當倚重的台灣民眾黨秘書長張哲揚傳出請辭消息！對此，民進黨桃園市議員王浩宇諷刺表示，若柯真的那麼好，身邊夥伴為何一個個離開？他說答案非常清楚，一個不斷放任內鬥、出一張嘴一事無成、推卸責任不願負責的長官，底下的人總會灰心離去。

張哲揚在擔任北市府秘書長時，是柯倚重的得力助手，因此，柯決定創黨後，就希望借重張的行政管理專才，協助民眾黨。張也為此提前退休，去年10月轉任民眾黨秘書長，一路協助柯將從無到有的民眾黨建立相關制度。未料，今日卻傳出張哲揚請辭，使柯再失大將。張哲揚稍早也證實，上周已和柯當面表達請辭之意，並獲得同意，正式生效應是月底。

對此，王浩宇在臉書表示，張哲揚的離開意味著，2014年輔選柯的老班底，包含民進黨員、非民進黨員甚至民眾黨員、公務員，除了蔡壁如外全部都選擇離開，不願意再幫柯文哲。現在的民眾黨幹部，都已經不是當初的人。

「如果柯文哲真的那麼好，那為什麼身邊的夥伴一個一個離開？為什麼離開後一個個變成柯黑？這麼多人不約而同離開，這些人都有問題？」王浩宇說答案非常清楚，一個不斷放任內鬥、出一張嘴一事無成、推卸責任不願負責的長官，底下的人總是會灰心離去的。

(中時電子報)