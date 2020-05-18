聯發科(2454)今(18)日將發布全新5G SoC「天璣820」，拓展5G產品線，聯發科預期5G會快速滲透到量大的中階市場與大眾市場，已準備好具競爭力的5G SoC(系統單晶片)產品組合，涵蓋各產品區塊積極搶市。

另外，由於美中關係再度緊繃，在大陸品牌降低對美國高通採購的可能性加大下，聯發科成為直接受惠者，聯發科今股價強勢開高，一度觸及漲停價452元，隨後漲幅也站穩約8%。

目前大陸陸續完成復工，終端市場也漸漸回溫，5G建設在官方全力護航下進展快速，預計終端產滲透率會持續成長，隨著現階段大陸新款智慧機多數支援5G下，下半年預計人民幣2000元的5G智慧機將更為普及。

聯發科持續拓展產品線，目前已經有天璣1000、天璣800、天璣1000+以及最新的天璣820，不僅如此，聯發科先前也預告，下半年會針對中階智慧機，推出相對應5G SoC，市場猜測應該就為天璣600，屆時產品線將更多元豐富，有助搶攻大陸市占率。

另外，聯發科主要市場為大陸，現階段美國、大陸雙方關係轉趨緊繃，市場也預測，大陸手機廠恐降低對高通採購，轉而導向聯發科，另外，華為儘管有自家海思晶片，但對於中階、入門手機的處理器，依舊傾向外購，所以聯發科相當然會是首選。

聯發科先前就預估，儘管有新冠肺炎影響，但今年整體營運還是會力拚合理成長，今年全球以及大陸智慧型手機出貨量，預估全球在1.7億至2億支，大陸會佔其中的1億至1.2億支。

聯發科第2季以美元兌新台幣匯率1比30計算，預估第2季營收預估在621億元~669億元，季增2%到10%，年增1%到9%；營業毛利率預估為42.5%正負1.5個百分點，含員工分紅之營業費用率預估為32.5%正負2個百分點。

(時報資訊)