《國際經濟》日本1~3月GDP衰退3.4％ 10:342020/05/18 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本政府周一公布最新數據，日本今年1~3月該季之經濟成長率為負3.4%，經濟學家在路透的預期為衰退4.6%。 日本連續兩季度出現負的GDP成長率。在2019年10~12月該季成長率為衰退7.3%。 (時報資訊) #GDP #衰退 #日本 #國際經濟 #周一公布 也許您會感興趣 推薦閱讀 墜崖！ 壽險4月新契約保費623億 04:102020/05/14 財經要聞 《國際經濟》澳洲4月失業率飆至6.2％ 11:252020/05/14 財經 得知日本偷襲珍珠港後 他罵一句話成現代流行語 18:262020/05/14 兩岸 《國際經濟》紐西蘭新增支出預算 協助經濟復甦 14:322020/05/14 財經 《國際經濟》對抗失業率 南韓政府將新創造156萬個工作機會 09:432020/05/15 財經 《國際經濟》下周國際新聞事件 14:152020/05/15 財經 《國際經濟》亞銀預估新冠經損倍增 最高恐達8.8兆美元 14:492020/05/15 財經 《國際經濟》負3.3％→負4.8％ 匯豐再砍今年全球成長預測 16:142020/05/15 財經 《國際經濟》美國人關在家 4月零售銷售恐再創歷史最大跌幅 17:052020/05/15 財經 代替酒精消毒水除菌殺菌 日本官方認定水神安全 04:102020/05/18 生活新聞 財經熱門新聞 520前…台積電恐爆這危機 專家驚洩台股「凶兆」 - 財經 散戶別被騙了！專家洩外資倒貨驚人秘密 - 財經 小心職場這三件事！永慶罩你成為求職競技場MVP - 財經 散戶注意！台股爆4大警訊 這周要小心了 - 財經 台積電赴美設廠華為慘了！ 分析師曝死敵樂歪 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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