日本政府周一公布最新數據，日本今年1~3月該季之經濟成長率為負3.4%，經濟學家在路透的預期為衰退4.6%。

日本連續兩季度出現負的GDP成長率。在2019年10~12月該季成長率為衰退7.3%。

(時報資訊)