日勝生(2547)今日舉行股東會，由於小股東頻頻發言干擾議程，股東會進行1.5小時還在報告事項，進行十分緩慢。

日勝生董事長林榮顯說，今年入帳來源包括大橋「超、站S」以及板橋浮州幸福站，目前大橋「超、站S」尚有20多億可賣，而板橋浮州幸福站約有50~60億可賣，賣一戶即將入帳一戶。另外，子公司方面日鼎水務主要營運桃園污水下水道，也是穩定的現金流來源。

日勝生已在今年首季底推出位在桃園青埔高鐵與機捷雙鐵站區的日勝新京站案，此案總銷13億元，已售5成，可售戶數達150戶，基地面積約1,100坪，主推18坪與27坪精品宅。三芝休閒樂齡住宅案，共計有900戶，其中700戶是要賣的，另外200戶是運營中心，基地面積約5,864坪，預計將會在今年第3季開工與預售。

日勝生首季營收達14.12億元，營業利益9,516萬元，稅前淨利5,823萬元，本期綜合虧損為1,496萬元，歸屬於母公司稅後淨損為1,879萬元，每股稅後淨損0.02元。

(時報資訊)