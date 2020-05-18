新北自製紓困標準作業手冊，桃園市長鄭文燦18日直言根本沒必要，強調衛生福利部的作業標準以及Q＆A已經接近完備，「規定越細、綁得越死！」認為太細對第一線同仁反而是種麻煩，桃園以中央標準執行，核定率全國第一名達43.1％，遠超過新北的31.8％，根本不需要靠制定作業手冊，他也宣布加碼200元，中央加地方每案共400元的獎勵金給第一線的社會課同仁鼓勵。

鄭文燦18日在防疫會議中指出，紓困金的申請和核定作業漸上軌道，衛生福利部制定的標準作業程序以及Q＆A已經接近完備，只有少數個案需要地方政府複審，桃園採用「雙層制」，各公所由區長親組複審小組直接認定，若真的有困難再送社會局，甚至由市長親自蓋章都可以，秉持彈性、務實、從寬的原則來核定，以同理心來解決這些新貧、近貧階級和家庭的困難。

鄭文燦舉例，有新住民單親家庭獨自帶2兒，雖然還沒取得身分證，但可用孩子的名義解套來申請；也有民眾疫情前傾盡50萬積蓄買股票，卻因疫情沒工作收入歸零，「難道要鼓勵他賣股票認賠殺出嗎？」只能說他不會買股票，強調狀況很多，要從速、從簡、從寬。

「不需制定複雜的作業規範！」鄭文燦數度強調，市府不需要再多此一舉，應該把授權原則充分運用，這才是做事的方法，規定越細、綁得越死，讓第一線同仁保持彈性、務實從寬，讓審查機制更好，桃園至今總受理2萬3063件、核定1981件，總核定金額達2782.5萬，核定率43.1％，不但高於全國核定率25.2％、也高於新北市的核定率31.8％，代表桃園作業方式成功。

「模擬的極端情況都沒發生！」鄭文燦強調，實際走訪各區公所看申請案，沒有開賓士車來領紓困金、更沒有存款2億厚臉皮來申請，只要反算利息收入就可以回溯去年存款剔除，因此只要因為疫情突然發生陷入困境當然可以發放，把握原則並不需要靠制定作業手冊。

中央祭出每案200元給第一線承辦擴大急難紓困的社會課人員，鄭文燦也宣布加碼200元，等比例提撥，中央加地方共400元的獎勵金，表達支持，感謝同仁晚上和假日都來加班審查。

(中時 )