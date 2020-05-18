美股上週五反覆高收，港股18日開盤貶60點，報23,736點。之後掉頭上漲，10：22報23,907.46點，漲109.99 點或0.46％。

國指開盤貶12點，報9,662點。

騰訊開盤跌0.5％，報419港元。消息方面，集團旗下皇牌遊戲「王者榮耀」針對未成年人士推出新的使用規則，包括平日最多玩1.5小時。

美國商務部5月15日宣布正擴大對華為的制裁力度。美國工業和安全局（BIS）宣布採取行動，限制全球晶片製造商向華為供貨，禁止半導體廠商將含有美國軟體和技術的產品賣給華為。

消息使手機設備股開盤走低，華為供應商舜宇跌4.9％；瑞聲跌0.3％；比亞迪電子跌3.2％；丘鈦科技跌2.2％。

陸股方面，上證指數18日開盤報2,872點，升4點或0.14％；10：24報2,882.05 點，漲13.59點或0.47％。 深成指開盤報10,969點，升4點或0.04％；現報10,978.74點，漲13.8點或0.13％。

滬深300指數開盤報3,914點，升1點或0.05％； 創業板指數開盤報2,122點，跌2點或0.09％。

各類股個別發展，水泥股升逾2％；石油股升近1％；金融股、鋼鐵股偏軟。

(工商 )