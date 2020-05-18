立院財委會18日審查「證券及期貨交易人保護法」修正草案，即接接任國安會秘書長的顧立雄及內定升任金管會主委、現任副主委的黃天牧雙雙出席。由於是顧立雄最後一次出席立院財委會，立委請顧立雄發表接任金管會主委二年多來的感言。

顧立雄坦言：「這不是一個很好做的位子」，很高興金管會副主委黃天牧接手，大家不用再面對一個「路人甲」，因為黃天牧絕對不是一個路人甲，黃天牧從常任官出身、經歷各局，所以他特別推薦黃天牧來接任。

顧立雄指出，金管會主委不是一個很好做的位子，但有得到各位委員肯定。人生充滿驚喜，現在要轉到另一個跑道，不知道未來去的地方好不好做。當了30幾年律師，就這4年從政後轉變很大。

顧立雄指出，過去二年八個月每次來財委會覺得這裡專業素養很高，也得到很多指教，現在離開很高興黃副接手，大家不用面對路人甲，黃副絕不是路人甲，他從常任官、各局出身，相信各業務在他領導下，對公司治理、金融業發展、消費者保護都會很好，「人品、專業」我都很相信，希望未來委員要善待黃副。

顧立雄表示，現在金融秩序不錯，保險業3月底淨值較低，但4月有回來，保險業因應IFRS17的準備工作仰賴保險業來做，今年第三季零股交易會出來，資本市場還有很多可發展。

另外，顧立雄也掛心OBU的開放，他指出，市場充滿風險波動，但開放金融商品還是要，但要兼顧風險，還有消費者保護都是金管會掛心的地方，常常政策決定時很難預料到市場面會變什麼樣，所以在美股震盪時，半夜會睡不著、會起來看一下美股。

(工商 )