雖然國際廢鋼原料行情走揚，但因國內廢鋼原料交易清淡，無漲價動能，以致豐興(2015)18日開出的本週內銷盤價，包括廢鋼、鋼筋及型鋼產品價格，全面維持平盤。

豐興本週報價，廢鋼收購牌價每公噸維持6,800元，鋼筋每公噸牌價維持14,600元，型鋼每公噸牌價維持19,600元。

(工商 )