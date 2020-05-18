豐興本週內銷盤價 全面維持平盤 10:442020/05/18 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雖然國際廢鋼原料行情走揚，但因國內廢鋼原料交易清淡，無漲價動能，以致豐興(2015)18日開出的本週內銷盤價，包括廢鋼、鋼筋及型鋼產品價格，全面維持平盤。 豐興本週報價，廢鋼收購牌價每公噸維持6,800元，鋼筋每公噸牌價維持14,600元，型鋼每公噸牌價維持19,600元。 (工商 ) #內銷盤價 #廢鋼 #型鋼 #豐興 #鋼筋 #平盤 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際鋼價蠢動 中鋼7月內銷盤價 可望調漲 04:102020/05/16 證券．權證 《時來運轉》主筆室－城南／首爾主場佔優 蔚山強勢追擊連勝 16:002020/05/16 體育 財經熱門新聞 520前…台積電恐爆這危機 專家驚洩台股「凶兆」 - 財經 散戶別被騙了！專家洩外資倒貨驚人秘密 - 財經 小心職場這三件事！永慶罩你成為求職競技場MVP - 財經 散戶注意！台股爆4大警訊 這周要小心了 - 財經 台積電赴美設廠華為慘了！ 分析師曝死敵樂歪 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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