罹患癌症末期的傑米才38，妻子為了讓他能見到女兒，提前兩周生產，也算是圓了他的心願，示意圖。(圖片來源／達志影像shutterstock提供)

罹患癌症末期的傑米（Jamie Hunter）才38歲，在過世前2天看到了自己剛出生的女兒，妻子為了讓他能見到女兒，提前兩周生產，也算是圓了他的心願。

住在英國薩頓科爾菲爾德 （Sutton Coldfield）的傑米，本身是高中體育老師兼 少年足球隊的教練，在今年3月初腎臟癌末期確診，傑米在2019年10月時就覺得腹部有點痛，而4月時，癌細胞已移轉到肝臟，醫師表示動手術也沒有用，要他好好過完最後這段人生。

傑米一直努力想延長壽命，因為女兒快要出生了，但病來如山倒，一天比一天嚴重，太太貝西就決定提前2星期讓女兒出生。就在5月11日時，女兒順利出生，但13日時，傑米就離開人士。

貝西表示，雖然傑米沒辦法陪女兒過1歲生日、教她騎腳踏車或陪她上學，但至少他見到女兒一面，也希望他能在天國保祐女兒順利長大。而傑米的過世，也讓許多教過的學生感到惋惜，直言這麼認真教導學生、關懷學生的老師真的很少見。

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(中時電子報)