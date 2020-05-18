你總是非旗艦級手機不選嗎？三星(Samsung)預計在下半年推出的 Galaxy Note 20 系列(暫定名稱)規格亮眼，可說已預定下一代 Android 機王地位，有機會成為你入手的下一個新選擇。關於 Galaxy Note 20 系列近期有不少相關消息曝光，根據外媒報導新機或將採用高通(Qualcomm)最新一代的超聲波指紋辨識技術，感測面積更大，預計將帶來前所未有的使用者體驗。

《SamMobile》報導，三星預計將會在 Galaxy Note 20 系列中導入高通最新一代的超聲波指紋辨識技術。據了解，這項技術原本計畫運用在上半年的 Galaxy S20 系列中，但是因故並未真正實現。有機會在 Galaxy Note 20 系列中正式納入的高通新一代超聲波指紋辨識技術，感測面積是 Galaxy S10 系列的 17 倍，還能同時讀取兩個指紋，解鎖時間更快也更安全。

除此之外，Galaxy Note 20 系列也可能全系列標備 16GB RAM。在 Galaxy S20 系列中，唯有 Galaxy S20 Ultra 512GB 版本配備 16GB RAM。因此，若是 Galaxy Note 20 全系都配備了 16G RAM，規格與效能方面預計都將是一大提升。

在此之前，Display Supply Chain Consultant(DSCC) CEO Ross Young 曾在 Twitter 指出，三星 Galaxy Note 20 系列，不像 Galaxy S20 系列一樣共有 3 款，前者預計只有 2 款並不會有所謂「Ultra」的款式，僅有 Galaxy Note 20 以及 Galaxy Note 20+ 的產品組合，且很可能因為成本因素，僅 Galaxy Note 20+ 會採用 LTPO(低溫多晶矽氧化物)技術，可支援 120Hz 螢幕更新率(做為參考，Galaxy S20 系列是全系列支援 120Hz 螢幕更新率)。

目前據了解，三星正在著手準備的新手機，都按照他們預定的進度推進中。包含 Galaxy Note 20 系列以及 Galaxy Fold 2 (暫定名稱)等可折疊螢幕手機等新品，預計將會在 8 月亮相，加入下半年智慧型手機的激烈戰場。

(科技)