台灣民眾黨桃色風暴後，又有金牌霖引爆內鬥爭議，台北市長、民眾黨主席柯文哲黨務、市政兩頭燒，現傳出柯文哲相當倚重的台灣民眾黨秘書長張哲揚請辭消息。對此，民進黨議員王浩宇質疑，「如果柯文哲真的那麼好，那為什麼身邊的夥伴一個一個離開？」

張哲揚證實，上周已和柯文哲當面表達請辭之意，並獲同意，正式生效應是月底。張哲揚在北市府秘書長任內，是柯文哲得力助手，柯文哲創立民眾黨時，希望借重張哲揚行政管理專才，因此張哲揚提前退休，去年10月轉任民眾黨秘書長，如今張哲揚請辭，柯文哲也失去一名大將。

王浩宇在臉書表示，此事意味2014年輔選柯的老班底，包含民進黨員、非民進黨員，甚至民眾黨員、公務員，除蔡壁如外，全都選擇離開，不願意再幫柯文哲，現在的民眾黨幹部，都已不是當初的人。

「如果柯文哲真的那麼好，那為什麼身邊的夥伴一個一個離開？為什麼離開後一個個變成柯黑？」王浩宇直言，這麼多人不約而同離開，答案非常清楚，一個不斷放任內鬥、出一張嘴，一事無成、推卸責任不願負責的長官，底下的人總是會灰心離去的，「而不離不棄的柯粉，最後會被當北七嗎？」

對此，網友猜說，「下一個會不會是33（黃珊珊）呢」，或許哪天連蔡壁如也離開了，「離開的都是沒得撈的」、「繼續看下去，黃何時跟他翻臉？」「自視甚高怎懂得自我反省」。

（圖／摘自王浩宇臉書）

(中時電子報)