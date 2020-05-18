娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！廖輝英揭阿嬌最大敗筆，余祥銓曝姊病況，「咆嘯帝」馬景濤離婚內幕被起底，張柏芝生3胎身材超驚人，中時電子報娛樂為您追下去。

阿嬌(鍾欣潼)和「醫界王陽明」賴弘國閃婚又閃離，婚變原因眾說紛紜，兩人間的互動也被拿出來檢視，資深媒體人廖輝英就在節目中透露，阿嬌最大敗筆是當年艷照門事件。

余祥銓談二姊余苑綺病況，表示她現在情況有好轉，「母親節當天剛做化療，未來會再觀察才開刀」，而他自己和女友感情穩定，被問到結婚一事，他認為經濟還沒那麼穩定，不太可能婚後還給爸媽養，所以可能要再兩、三年，加上現在疫情嚴重，不會去想這個。

馬景濤2017年與小21歲的大陸女星吳佳尼離婚，近日卻遭陸網爆料離婚主因是因為「吃軟飯」，指他人品不好、會向岳父拿錢，消息讓人傻眼，對此，馬景濤並未多做回應，他仍一如往常在網上和粉絲互動。

港星張柏芝和謝霆鋒離婚後，獨自撫養2子，前年她秘產第三胎「小王子」，但生父身分始終是個謎，她也未多做回應，近日，她拍攝寫真的側拍照流出，身材火辣完全不像生過三胎。

(中時電子報)