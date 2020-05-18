時近端午，台北神旺大飯店「潮品集」即日起至2020年6月25日，推出多款美味粽禮。新品「紅藜麥肝菌肥牛粽」選用有機紅藜麥搭配糯米，以高纖食材平衡糯米軟糯口感，再裹入脂香甘甜的安格斯牛肉，整體嚐來層次豐富，清爽調味健康無負擔。連年熱銷的鎮店經典款「潮州香粽」與用料豪華的「松茸極品四寶粽」皆是難得的潮州風味，糯米浸泡在吸取經年累月滾煮藥材與食材精華的老滷汁，鹹香誘人。分別搭配頂級海陸食材，是歡聚過節必食的道地好滋味。

神旺潮品集三款風味別緻的節慶美食，即日起開放預訂，每顆定價188元起，6入每組優惠價1,028元起。6月9日前預購「潮州香粽」、「紅藜麥肝菌肥牛粽」享3組以上9折，10組以上85折，30組以上8折優惠。另可用優惠價加購XO醬禮盒；單瓶裝特惠價560元(原價700元)，雙瓶裝特惠價1,080元 (原價1,400元)。

今年潮品集主廚為米食狂熱者打造了一款高營養、低負擔的美味新品「紅藜麥肝菌肥牛粽」，嚴選含豐富膳食纖維且素有穀物界紅寶石美稱的超級穀物「紅藜麥」拌入香Q長糯米，除了增添清爽口感，亦提升了整體營養價值，同時兼顧美味與養生。同樣爽口的內餡選用蠔油拌炒切成細絲的春筍、黑木耳、紅蘿蔔及珍貴牛肝菌，撒上少許黑胡椒調味，微辣辛香十分開胃。與多款時蔬搭配的還有肥嫩安格斯牛小排肉片，蒸煮時，高溫逼出的香甜油脂融入米飯，油潤滑口最是誘人。

喜愛潮式風味的消費者絕對不能錯過經典潮州香粽。以潮州料理中的代表菜餚「滷水」為調味，讓糯米浸泡在經年累月吸飽藥材、食材香味的菁華滷汁，再拌入紅蔥、金鉤蝦、花生，賦予米粒淡雅鹹香的好滋味。講求口味的一致搭襯，餡料同樣有以潮品集鎮店潮州老滷汁滷至軟嫩夾香的豬五花和飽滿肥厚的北菇，最佳配角則有海潮香氣濃郁的特選干貝與油潤鹹蛋黃。而六入的禮盒裝裡，更附贈了由潮品集自行費工費時炒製的XO醬，喜食辣味者，可以搭配食用，更加開胃。

海陸精華食材大集合，個頭飽滿碩大的廣式裹蒸粽，適合四人共享。一樣有著以招牌老滷浸泡入味的糯米，同時拌入適當比例的綠豆仁，讓粽體嚼感更富層次。如同百寶箱般令人驚喜的「松茸極品四寶粽」，吃得到整粒鮑魚、上選烏參、豐潤花膠及瑤柱等多種豪華海味，並選同樣矜貴的松茸取代魚翅，更符合環保潮流。而美味祕訣除了精選食材，繁複的處理細節和調味更是關鍵。就如鮑魚須先歷經悉心泡發，再以老母雞火腿高湯煨煮，直至軟嫩入味，而爽嫩脆口的烏參，則要耗時五天反覆泡、發、洗，再以高湯、蠔油扣燉入味；花膠同樣須先以上湯扣燉久時，方能一同入餡。粽米選用的也是富口感、黏性佳的長糯米，浸泡一晚後蒸熟，另再加入綠豆仁增添口感與豆香，佐以油潤鹹蛋黃、潮州菜脯碎、金鉤蝦、栗子、及紅蔥酥，再以香氣特殊的麻竹葉與荷葉雙層包裹，得蒸上2.5小時，才能讓米粒浸潤於餡料的鮮甜美味中，也才品嚐得到滿口奢華，並帶有二種粽葉的怡人香氣。

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