當時喬丹累到只能倒在皮朋懷裡才有辦法離場。(美聯社)

「飛人」喬丹生涯最經典戰役之一，就是1997年總冠軍賽G5的「流感之戰」，當時外界認定喬丹罹患流感，仍然抱病狂砍38分領軍公牛擊潰爵士創造奇蹟，喬丹卻在18日首播的「最後一舞」第9集當中揭密，他沒感染流感，而是點外賣被下藥了！

喬丹回憶當時場景，比賽前一晚約10點，公牛全隊下榻鹽湖城當地飯店，喬丹突然感覺餓了，沒想到飯店竟不提供客房服務，讓他與他的好友決定點外賣，結果發現飯店附近只剩1家披薩店還在營業，就替喬丹點了一份披薩讓他獨享。

詭異的是，竟有5個人來送披薩，當時就讓喬丹專屬訓練師葛洛佛感覺很可疑，結果喬丹吃完披薩，半夜就開始發病，很明顯出現急性腸胃炎，也讓公牛全隊相當緊張，隔天那場流感之戰，根據現場媒體形容，「每次暫停喬丹就像快斷氣了。」

可是就算這樣，喬丹仍然誇張拿下38分，幫助公牛90比88擊退爵士宣告聽牌，隨後回到自家主場，又幫公牛90比86氣走爵士摘冠，如今相隔23年時間，喬丹總算親口澄清當時狀況，只是這種被下藥的陰謀論，未免也太過驚悚了吧！

(中時 )