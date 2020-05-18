高雄市長韓國瑜因選總統大選，面臨遭罷免危機。有韓粉憂投書到網媒直言，民進黨和罷韓團體要弄掉韓國瑜就說，不要用「選總統」來做為罷韓理由，韓已經為此付出代價，就請讓他好好做完剩下的市長任期。但民進黨和罷韓團體太過份，非要致韓於死地不可。

罷韓團體Wecare曾列舉五個該罷韓國瑜理由，分別為韓沒誠信選總統、市政滿意度低、荒廢市政、韓流不正常出現及屢屢出現言論爭議。綜觀上訴緣由，Wecare認為，唯有罷免韓國瑜，才能導正對台灣民主的損害。

對此，一位挺韓的自由業劉素如以「選總統，不該成為罷韓的理由」為題，投書到《Yahoo論壇》表示，罷韓團體他們所列的罷韓理由，很多都是不成立。其中，他們宣稱，韓沒誠信選總統是罷韓的理由之一。但若要稱沒誠信，請問行政院長蘇貞昌原本不選新北市長，可還不是選了，這是不是也沒誠信？且韓已在總統大選中大敗，為此付出代價。

該挺韓人士痛心表示，沒想到，罷韓和民進黨不僅不罷手，還像獵巫般追殺韓。民進黨和罷韓團體就承認，韓的存在就是大患，他們就是害怕才要搞掉韓！

(中時電子報)