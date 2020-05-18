日本軟體銀行集團(Softbank Group)周一宣布，社長孫正義的盟友，阿里巴巴(Alibaba)創辦人馬雲將從軟銀集團董事會中辭職。此為馬雲逐步退出企業職務的最新行動，馬雲將轉往慈善活動。

馬雲在2019年9月辭去阿里巴巴董事會主席。

軟銀表示，將在6月25日公司年會上向董事會提出三名新董事人選。

(時報資訊)