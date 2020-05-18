《國際產業》馬雲退出軟銀董事會 10:512020/05/18 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本軟體銀行集團(Softbank Group)周一宣布，社長孫正義的盟友，阿里巴巴(Alibaba)創辦人馬雲將從軟銀集團董事會中辭職。此為馬雲逐步退出企業職務的最新行動，馬雲將轉往慈善活動。 馬雲在2019年9月辭去阿里巴巴董事會主席。 軟銀表示，將在6月25日公司年會上向董事會提出三名新董事人選。 (時報資訊) #馬雲 #軟銀 #董事會 #阿里巴巴 #國際產業 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際產業》思科上季營收降8％ 高於預期 09:262020/05/14 財經 《國際產業》達成協議 特斯拉加州工廠最快下周一重開 10:512020/05/14 財經 《國際產業》衛星公司Intelsat申請破產 14:492020/05/14 財經 政治局常委會：維護國際產業鏈安全 04:102020/05/15 全球財經 《國際產業》逾15國門市重開 Nike：疫情將打擊本季業績 10:512020/05/15 財經 《國際產業》新加坡航空削減資本支出12％ 10:512020/05/15 財經 《國際產業》推動美國製基本藥 傳白宮最快周五下令 11:252020/05/15 財經 《國際產業》消費者縮手 南韓四月汽車出口暴跌 14:492020/05/15 財經 《國際產業》台積赴亞利桑那州設廠 蓬佩奧：將強化美台關係 15:062020/05/15 財經 教團批稻江董事會把持9億校產 惡性停辦背棄師生 19:532020/05/15 生活 財經熱門新聞 520前…台積電恐爆這危機 專家驚洩台股「凶兆」 - 財經 散戶別被騙了！專家洩外資倒貨驚人秘密 - 財經 小心職場這三件事！永慶罩你成為求職競技場MVP - 財經 散戶注意！台股爆4大警訊 這周要小心了 - 財經 台積電赴美設廠華為慘了！ 分析師曝死敵樂歪 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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