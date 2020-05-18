三竹(8284)今天以45元掛牌上櫃，雖然上櫃前發布利空重訊，不過，今天上櫃行情未受干擾，以66元開出，盤中最高來到68元，漲幅51％。

三竹主要發展行動看盤軟體、簡訊發送、APP開發及企業即時通，至今提出兩百餘項發明專利。其中，國內行動看盤下單券商客戶高達47家，國外股票看盤下單客戶也有17家，另外，還包括智慧洗價系統、國外期貨看盤下單服務及語音報價下單服務等，行動金融看盤下單平台的市占率高達90.57％，自有品牌「三竹股市APP」深受台灣股民喜愛，每月高達百萬用戶數。

三竹簡訊發送服務合作廠商遍及銀行、房仲、大型電商與量販店，疫情期間民眾頻繁使用信用卡消費及網購，企業也持續強化行銷力道、提高簡訊發送量，三竹今年第1季發送4.25億則簡訊，創單季新高，簡訊發送服務營收占公司整體營收比重76％。

三竹2017～2019年營收分別為12.02億元、14.38億元及16.72億元，稅後淨利0.69億元、1.24億元及1.83億元，每股盈餘1.72元、3.05元及4.48元，2019年營收及獲利均創下歷年新高。

公司在完成競拍後，卻發布重訊指出，因中華電信調整網外簡訊發送價格，可能產生營業成本每月增加12％，也因為簡訊營收占比高達76％，對公司營業額影響，引發市場矚目。董事長邱宏哲上櫃前夕發函給競拍股東，對於重大訊息表示遺憾，為展現善意，若競拍投資人今天上櫃第一天賣出股票，因競拍產生損失，將自掏腰包補償損失，創下上櫃首例。

(時報資訊)