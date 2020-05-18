買房是人生大事，買預售屋的風險更是比成屋多上幾成，一不小心就受騙。大陸河南鄭州一名女子就吃了大虧，她付了人民幣30萬元（約新台幣127萬元）頭期款，訂下32樓一間房子；結果大樓完工一看，只有29樓，她傻眼說：讓我住空中？

綜合大陸媒體報導，一名河南鄭州大姊，2015年看中一個33層樓高的建案，花了30多萬人民幣，訂下一戶32樓的房子。該建案一拖近5年，去年年底才開始動工。

近期鄭州大姊到建案現場觀看，發現大樓封頂了，可是仔細算一算，只蓋到29樓，比宣傳時的說的33樓，整整少了4層，而她訂的32樓也「憑空消失」。

大姊聯合其他同樣受騙的預定戶，尋求媒體幫助。但銷售人員僅表示絕對不是詐騙公司，不會拿到業主的錢就捲舖蓋走人，但開發商工程規劃就是蓋到29層，這情況不會改變。

最後銷售人員向受害者表示，目前只有兩個解決方法，一是與開發商成功協商，安排其他房源；二是協商失敗，會得到全額退款，絕對不會房財兩失，但退錢時間還得看上級指示。

(中時電子報)