政府推動《原住民族學校法》，以讓原住民族學校可以設立，打造完整、實用的原住民族教育體系與架構。立法院教育及文化委員會今天舉行《原住民族學校法》草案公聽會，對於誰該是原住民族學校的主管機關，原民會及教育部卻互推皮球。

在今天公聽會中，教育部國家教育研究院原住民族教育研究中心主任蔡志偉表示，108學年，在小學就讀的原住民學生4萬2863人，主要集中在阿美族、泰雅族、排灣族、布農族及太魯閣族等5個族群。原住民學生有62％分布在都會區，僅38％是在原住民地區。

誰該是原住民族學校的主管機關？原民會副主委鍾興華表示，原住民族學校是否為國立，屬於重大制度變革，由原民會負責管理相對沈重，建議暫予保留，權責分工需與教育部協商。

關於學制及課程，鍾興華說，原住民族學校採3歲至18歲一貫學制，各學齡階段的學習內容如何區隔及銜接，尚無相關理論研究。為凸顯原住民族教育的特殊性，宜設計彈性學制，並使課綱及課程方面，應使原住民學生兼具原住民族知識、國民基本教育及跨文化學習的能力。

不過教育部次長林騰蛟則說，《原住民族學校法》主管機關應為原民會，以落實推動以原住民族文化、知識及價值為主體的學校，並彰顯原住民族追求教育自主自覺的權利。教育部將配合原民會的規畫，就課程內涵、師資培育等提供協助。

宜蘭縣大同鄉大同國中校長胡文聰表示，國外原住民族學校校長的任期沒有限制，只要做得好，就可以一直做下去。因此建議台灣的原住民族學校校長，不應該限制只能做兩任。

花蓮縣豐濱國小校長林碧霞說，他們學校5個級任導師中，只有一個是來自阿美族，其他4個都是漢人。她認為，未來原住民族學校將面臨原住民師資不足，這個問題要提早因應。

(中時 )