台灣基進高雄黨部18日上午喬遷。（台灣基進提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市長韓國瑜日前呼籲支持者不參與罷免投票，引發標籤化爭議。台灣基進高雄黨部18日上午喬遷，Wecare高雄發起人尹立前往祝賀並呼籲，投票者戴帽蒙面，保護隱私安全。

「高雄紮根、為台灣發聲」台灣基進高雄黨部新辦公室座落於高市博愛路，外牆標語醒目。黨主席陳奕齊、新聞部副主任張博洋率領揭幕，罷韓夥伴尹立也特地到場致賀。

尹立批評韓國瑜叫支持者不投票，是要讓秘密投票失效。呼籲支持者監票，是要給投票者壓力，並標籤化投票者。為了反制，尹立呼籲投票者戴帽、戴口罩去投票。

尹立認為，韓國瑜的呼籲至少影響10萬票，包括需領政府補助的中低收戶、長照等族群、怕公權力報復的建商等業者，以及市府公務員。許多韓粉家庭的年輕人，恐怕也迫於家庭壓力、不敢投票。

「讓韓粉知道自己才是少數人，罷韓才是主流民意！」陳奕齊強調，高雄總部搬遷後第一個任務就是6月6日的罷免案，全黨將以最大努力，推動罷免過關。當所有人都出來投票，韓國瑜就難以秋後算帳。

張博洋認為，韓國瑜讓罷免投票充滿恐懼，為民主做了最壞示範。高雄人這一局只能贏不能輸，只有換上一個新的、廉能、有效率的市府，才能夠避免更多民眾被打壓，被秋後算帳。

(中時 )