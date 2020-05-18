和店員告白就能用優惠價吃炸雞？台灣人氣炸雞品牌「頂呱呱」在兩千年來最浪漫的一天2020年5月20日，即「愛你愛你我愛你」推出優惠。當天到頂呱呱全台門市和店員告白大聲說出「我愛你」，就能以180元把一台斤原味炸雞帶回家，頂呱呱表示，數量有限賣完為止。

頂呱呱超人氣的「一斤雞」活動是常客最喜愛的活動之一，每年不定期快閃推出，錯過了就得再等好幾個月！配合2020年5月20日（諧音：愛你愛你我愛你）這個充滿愛的日子，頂呱呱邀請你一起把愛大聲說出口，渡過充滿愛與溫暖的一天，當天只要點餐時對店員大聲說出「520」，就能以180元的優惠價買到一斤雞（原價258元），相當於7折超級划算。

另外頂呱呱店內人氣飲品「紅茶雪泥」前陣子推出袋裝設計款，變身為「紅茶雪泥捏捏冰」於全台全家便利商店販售。首批限量15萬包造成大批搶購，甚至有民眾連跑四間才買到，超級熱銷！5月20日起頂呱呱全台門市也加入販售行列，在超商搶不到紅茶雪泥？可到頂呱呱選購，填滿家裡的冷凍庫。

頂呱呱「紅茶雪泥捏捏冰」原料與店內販售的紅茶雪泥相同，以同樣的高品質製作，創造不一樣的飲食樂趣。紅茶雪泥捏捏冰以古早味紅茶冰搭配新潮設計包裝，在超商甫一推出就造成大批搶購，不少粉絲甚至跑了四間店才終於買到。捏捏冰保存於冷凍庫內，購買後須在常溫放置3分鐘，接著就能以雙手捏捏捏，把冰塊捏碎後口感最佳！

(工商 )